شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المنتخب الأولمبى وزامبيا اليوم الأربعاء فى تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام نظيره منتخب زامبيا يوم 22 مارس الجارى، في السادسة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، ويستضيفها استاد الدفاع الجوي.

وانطلق المعسكر الأربعاء الماضى استعدادا لمباراتي زامبيا في المرحلة النهائية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم تحت 23 عاما، حيث تقام مباراة الذهاب اليوم باستاد الدفاع الجوي في الساعة السادسة مساء، والإياب سيكون يوم 26 مارس في مدينة نيدولا بزامبيا في الساعة السادسة أيضًا بتوقيت القاهرة.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، المباراة إلى الإريتري تيكل موجوسا تسيجاي حكما للساحة، ويعاونه كل من: إيبويل مايكل مساعد أول ويهانس تاويلديس مساعد ثاني و ادريس محمد عثمان حكما رابعا.

واستقر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى، على خوض مباراة ودية مع السودان يوم 18 مارس الجارى، خلال معسكره التحضيري ضمن استعداداته لمواجهة زامبيا ذهابا وإيابا فى المرحلة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا المجمعة.

ويستضيف استاد الدفاع الجوى مباراة المنتخب الأولمبي الأولى أمام نظيره الزامبي يوم 22 مارس، وتأمل كتيبة ميكالي في التأهل للبطولة القارية التى يتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الأولمبية الرابعة.