شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور الـ 16 ببطولة أوبتاسيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الأربعاء، منافسات دور الـ 16 ببطولة أوبتاسيا للاسكواش ، التى تستضيفها لندن، وتستمر حتى 26 مارس الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

وتشهد منافسات البطولة مشاركة 6 لاعبين مصريين هم: كريم عبد الجواد، يوسف سليمان، يوسف إبراهيم، علي فرج، مازن هشام، مروان الشوربجي.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين واللاعبات، وحافظ مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى على صدارة تصنيف الرجال، كما حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات.

مصطفى عسل فى المركز الأول، واستقر البيروفي دييجو إلياس في المركز الثاني، الإنجليزي محمد الشوربجي في المركز الثالث، النيوزيلندي بول كول إلى المركز الرابع، علي فرج في المركز الخامس، وتواجد مروان الشوربجي فى المركز السادس، والفرنسي فيكتور كورين في المرمز السابع، مازن هشام في المرمز الثامن، طارق مؤمن في المركز التاسع، والويلزي جويل مكين في المركز العاشر.

وجاء تصنيف رجال الاسكواش كالتالى..