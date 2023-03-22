شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى كأس رابطة الأندية المحترفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بنادى الزمالك لمواجهة البنك الاهلى بكأس الرابطة بعدما أغلق الفريق صفحة مباريات دوري أبطال أفريقيا بانتهاء مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات وخسرها بهدفين دون رد ليودع البطولة رسمياً.

وتوج فيوتشر بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية 2022 بعد التغلب على غزل المحلة في المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى كأس رابطة الأندية

يستعد الزمالك لمواجهة البنك الاهلى المقرر لها التاسعة والربع مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الاندية المحترفة.

طريق الزمالك فى البطولة بعد مواجهة البنك الأهلى فى دور الـ16

فى حالة تأهل الزمالك إلى دور الـ8 سيواجه الفائز من مباراة سيراميكا وسموحة، وفي نصف النهائى الفائز من مباراة الاتحاد السكندري وفاركو مع الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الاهلى بكأس رابطة الاندية المحترفة فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.