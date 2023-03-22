شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتلقى عددا من السير الذاتية لمدربين أجانب بعد رحيل فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مجلس إدارة الزمالك عدد من السير الذاتية لمدربين أجانب للتعاقد مع أحدهم بعد رحيل البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني السابق للفريق .

كان مجلس إدارة الزمالك وجه الشكر لفيريرا في اجتماعه بالأمس عقب أداء الفريق لمباراته أمام شباب بلوزداد الجزائرى في الجولة الخامسة لدورى أبطال أفريقيا والتي انتهت لصالح الفريق الجزائرى بهدفين نظيفين وتوديع أبناء ميت عقبة للبطولة .

ورفض مسئولو الزمالك اتخاذ قرار نهائي بشأن المدير الفني الجديد مؤكدين أن المدرب القادم سيكون محلى حتى نهاية الموسم لضبط الأمور بشكل سريع .

من ناحية أخرى تلقى نادى الزمالك خطاباً رسمياً من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يقضى بإلزام نادي التعاون السعودي، بدفع المتبقي من قيمة انتقال مصطفى فتحي لاعب بيراميدز الحالي، لصالح النادى الأبيض.

ونص القرار على أن "يلتزم نادي التعاون السعودي بدفع مبلغ 400 ألف دولار، بالإضافة لفوائد تصل إلى 10% من المبلغ سنويا، وغرامة إضافية على التعاون قيمتها 40 ألف فرنك سويسري.