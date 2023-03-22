شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر مع مالاوى فى تصفيات كأس أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر بقيادة البرتغالى روي فيتوريا لمواجهة نظيره منتخب مالاوي في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا الجمعة المقبلة في مباراة مهمة للغاية.

موعد مباراة منتخب مصر ومالاوى

تقام مباراة منتخب مصر ومالاوي في التاسعة مساء الجمعة المقبلة بالقاهرة في الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الافريقية.

قائمة منتخب مصر لمباراة مالاويحراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي

خط الدفاع: محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبدالمنعم، أسامة جلال

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، أحمد عبدالقادر

خط الهجوم: مصطفى محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023إثيوبيا - 3 نقاط

مالاوي - 3 نقاط

غينيا - 3 نقاط