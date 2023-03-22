موعد مباراة منتخب مصر مع مالاوى فى تصفيات كأس أفريقيا

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موعد مباراة منتخب مصر ومالاوى
تقام مباراة منتخب مصر ومالاوي في التاسعة مساء الجمعة المقبلة بالقاهرة في الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الافريقية.قائمة منتخب مصر لمباراة مالاويحراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي
خط الدفاع: محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبدالمنعم، أسامة جلال
خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، أحمد عبدالقادر
خط الهجوم: مصطفى محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكاترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023إثيوبيا - 3 نقاط
مالاوي - 3 نقاط
غينيا - 3 نقاط
ستكون مباراة منتخب مصر ومالاوي متاحة فقط وحصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لمباريات تصفيات أمم أفريقيا.
موقف منتخب مصر فى التصفيات
بداية متواضعة للغاية للفراعنة في التصفيات، فرغم الفوز على غينيا بهدف دون رد، تكبدت مصر هزيمة ثقيلة من إثيوبيا بهدفين دون رد كانت سببًا في إقالة المدرب إيهاب جلال.
حدد البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، 26 مارس الجارى موعداً للسفر إلى مالاوى لخوض مباراة الإياب المحدد لها 28 من نفس الشهر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024
تلقى اتحاد الكرة موافقة الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر ومالاوى باستاد القاهرة يوم 24 مارس الجارى، وعُقد الاجتماع الأمنى الخاص بالمباراة بحضور اللواء أحمد فوزى مدير إدارة أمن المباريات باتحاد الكرة، وتم وضع بعض المعايير للحفاظ على سلامة الجماهير وتأمين عملية الدخول والخروج.