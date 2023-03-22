وسائل إعلام: مدرب برتغالي يقترب من قيادة الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن نادي الزمالك اقترب من التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد خلال الساعات المقبلة، لتولي قيادة الفريق مرة أخرى في الفترة المقبلة، خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا، الذي اقترب من الرحيل بشكل رسمي بسبب النتائج السيئة.

ووفقا لموقع "القاهرة 24"، فإن مسئولي الزمالك، وتحديدا أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة والمفوض بالتعاقد مع مدير فني جديد، دخل في مفاوضات مع أحد المدربين البرتغاليين خلال الفترة الحالية.

ونقل الموقع عن مصدر له داخل نادي الزمالك قوله إنه تم عرض عدد من السير الذاتية من بينهم مدربون عملوا من قبل في الزمالك، ولكن تم الاتفاق على مدير فني برتغالي يتم التكتم على الاسم حاليا من أجل إنهاء المفاوضات بنجاح.

وأضاف المصدر أنه من المنتظر أن يتولى المدرب الجديد تدريب الزمالك عقب مواجهة البنك الأهلي المقبلة، في بطولة كأس رابطة الأندية ، على أن يتم تحديد الجهاز المعاون وقتها.

وأشار المصدر إلى أن النادي يرى مستقبل الفريق الأبيض لا بد أن يكون هناك مدرب أجنبي، خاصة أنه مشارك ببطولات يلعب عليها الفريق منها السوبر المصري والدخول في المربع الذهبي للدوري والمشاركة في البطولة العربية وإعداد فريق جيد للموسم المقبل.

وكان الإعلامي أحمد شوبير قد صرح بأن أمير مرتضى منصور اتفق مع مدير فني أجنبي ويقود الفريق بعد لقاء البنك الأهلي.