شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى ينهى إجراءات السفر إلى زامبيا لخوض مواجهة الإياب والان مع تفاصيل الخبر
وضمت قائمة المنتخب حراسة المرمى .. علي الجابري ، حمزة علاء ، يوسف نادر ، محمد أحمد "سيحة" .
خط الدفاع .. محمد أشرف ، حسام عبد المجيد ، محمد طارق ، حاتم محمد "سكر" ، محمد مغربي ، عبد الرحمن جودة ، محمد حمدي ، أحمد عيد ، عمر فايد ، أحمد سيد عبد النبي ، إياد العسقلاني .
خط الوسط .. أحمد نبيل "كوكا" ، رأفت خليل ، محمد حسام "بيسو" ، مصطفى سعد "ميسي" ، محمود صابر ، عماد ميهوب ، زياد فرج ، عربي بدر ، محمد شحاتة.
محمود جهاد ، عبد الرحمن عاطف ، عبد الغني محمد ، علي زعزع ، مصطفى أشرف .
الهجوم .. أسامة فيصل ، أحمد عاطف ، عبد الرحمن عاطف " أجويرو " ، إبراهيم عادل.
وحقق المنتخب الأولمبي لكرة القدم فوزا وديا على السودان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما السبت الماضى على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، أحرز الهدف مصطفى سعد في الدقيقة 41 من المباراة، بضربة رأسية من عرضية أسامة فيصل.
ويضم الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي: روجيريو ميكالى مديرا فنيا ومواطنه تياجو المدرب العام، ووائل رياض المدرب وليونياردو مدرب الأحمال وسيد السويركى مدرب الحراس وجواو محلل الأداء ومحمود حرب المدير الإداري ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ومساعديه د.صلاح عاشور للعلاج الطبيعي ود.قاسم قدري للتأهيل وعمرو سلمان الإدارى وخالد سرحان المترجم ومحمد محمود وأحمد شوقي التدليك وعيد سليمان للمهمات.