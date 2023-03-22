شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الزمالك يتفق مع فيريرا على الرحيل بدون الشرط الجزائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى خالد الغندور إن أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادى الزمالك، توصل لاتفاق مع البرتغالى جوسفالدو فيريرا على الرحيل عن القلعة البيضاء بالتراضى.

وأضاف الغندور، خلال تصريحاته عبر قناة الزمالك، أن فيريرا سيرحل عن الزمالك بعد التنازل عن الشرط الجزائى، لافتًا إلى أن خالد جلال يقترب من تولى المهمة فى الفترة المقبلة.

واستأنف نادي الزمالك تدريباته مساء أمس الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ثلاثة أيام، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في بطولة كأس الرابطة.

وأقيم المران بدون تواجد اللاعبين الدوليين سواء المتواجدين مع المنتخب الوطني الأول وهم محمد صبحي وأحمد مصطفى "زيزو" وأحمد فتوح، بجانب لاعبي الفريق المنضمين للمنتخب الأولمبي وهم حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر ومحمد حسام "بيسو"، بالإضافة إلى سيف الدين الجزيري المتواجد مع منتخب تونس.

وشهدت التدريبات انتظام جميع اللاعبين، ومن بينهم محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد، وذلك عقب تعافيه من نزلة البرد التي كان يعاني منها خلال الفترة الماضية، واطمأن الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أسامة على سلامة اللاعب.

وأقيمت التدريبات تحت قيادة أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي المدربين المساعدين، وأيمن طاهر مدرب الحراس، تحت إشراف إسماعيل يوسف مدير الكرة بالفريق الأول. ويستعد الزمالك للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم الأحد المقبل في دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة .