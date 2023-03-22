شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى فى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل فريق الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، على راحة من التدريبات اليوم، الأربعاء بعد الانتهاء من مباراته أمام القطن الكاميروني، والتى انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية في المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أرسلت إدارة النادي الاهلى خطاباً إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، تطلب فيه تأجيل مباراة الأهلي في كأس الرابطة التي تقام خلال فترة توقف الدوري ؛ نظرًا لانضمام أكثر من اثنين من لاعبيه الدوليين للمنتخبات خلال فترة التوقف المشار إليه

فقد تلقى كلٌّ من الجنوب إفريقي بيرسي تاو والمالي أليو ديانج والتونسي علي معلول استدعاءات للانضمام لمنتخبات بلادهم، إضافة إلى انضمام «7 لاعبين» ؛ (محمد الشناوي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد عبد القادر - محمود كهربا) إلى معسكر المنتخب الأول الذي يستعد لمواجهة مالاوي ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم

كما ينضم الرباعي حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل إلى صفوف المنتخب الأولمبي

وتوج فيوتشر بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية 2022 بعد التغلب على غزل المحلة في المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلى و المصري البورسعيدى بكأس الرابطة

ويستعد الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل باستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الاندية المحترف

طريق الأهلى فى البطولة بعد مواجهة المصرى فى دور الـ16وحسب طريق الأهلى في البطولة، فإن الفائز من مباراة الأهلي والمصري سيواجه الفائز من مواجهة غزل المحلة والإسماعيلي فى دور الثمانية.

وحال تخطي الأهلي دور الثمانية سيواجه الفائز من مواجهة المقاولون وحرس الحدود، وفيوتشر أمام إنبي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمصري البورسعيدىوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى بكأس رابطة الاندية فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.