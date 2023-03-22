شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام وأحمد حسن يتقدمون نجوم الرياضة فى حفل زفاف إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم الرياضة على حضور حفل زفاف إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي والزمالك السابق والمنتخب الوطنى الحالى، والذى أقيم اليوم فى أحد فنادق القاهرة الكبرى.

حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ونجم الزمالك السابق، وأحمد حسن نجم الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني السابق، كانا فى مقدمة الحضور، ومعهما عبد الله جمعة وإسلام جابر ومحمود جنش ومحمود الونش ومؤمن زكريا ومصطفى شوبير حارس مرمى الأهلى، ومحمد عبد الغنى لاعب الزمالك، وعدد من نجوم الكرة، وكان اللاعب احتفل بالأمس فى مسقط رأسه بمدينة السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، وسط الأهل والأقارب، والأصدقاء بيوم الحنة.

وحصل إمام عاشور على إذن من الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا من أجل إقامة حفل زفافه، قبل الانضمام لمعسكر الفراعنة استعدادًا لمباراتي مالاوي فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية فى كوت ديفوار 2024.

وانطلق المعسكر أول أمس الإثنين، واستقبل روى فيتوريا اللاعبين المتواجدين فى القائمة، على أن ينضم إمام عاشور للمعسكر عقب الاحتفال بزفافه.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوي يومي 24 و28 مارس الجاري فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.



مؤمن زكريا



عبد الله جمعة



عبد الغني



جنش والونش



احمد حسن