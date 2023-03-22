شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف محمود متولى من المشاركة مع الأهلى أمام الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود متولى، مدافع الأهلى، للفحص الطبي مع عودة الفريق للتدريبات الجماعية لتحديد مصيره من المشاركة في مباراة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا، وخاض متولي طوال الأيام الماضية برنامجا تأهيليا للتعافى من إصابته الأخيرة فى العضلة الخلفية التى أبعدته عن السفر مع المارد الأحمر إلى جنوب أفريقيا والكاميرون لخوض مباراتي صن داونز والقطن.

ورغم تحسّن حالة محمود متولي واقتراب جاهزيته لمباراة الهلال المقرر لها 1 أبريل المقبل في ختام دور المجموعات بدوري الأبطال إلا أن تواجد اللاعب في التدريبات الجماعية مع انتهاء الراحة مُرتبط بالفحص الطبى الذى سيخضع له اللاعب.

فى سياق آخر، تلقى كلٌّ من الجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي أليو ديانج والتونسي علي معلول استدعاءات للانضمام لمنتخبات بلادهم، إضافة إلى انضمام 7 لاعبين؛ (محمد الشناوي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد عبد القادر - محمود كهربا) إلى معسكر المنتخب الأول الذي يستعد لمواجهة مالاوي ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم. كما ينضم الرباعي حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل إلى صفوف المنتخب الأولمبي.