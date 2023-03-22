شكرا لقرائتكم خبر عن هشام صلاح: فيتوريا تحدث معى وطالبنى بتقديم نفس أدائى مع الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر هشام صلاح، لاعب الاتحاد المنضم حديثا لمنتخب مصر، عن سعادته بالانضمام للمنتخب، مؤكدا أن البرتغالى روى فيتوريا تحدث معه وطالبه بتقديم نفس الأداء مع المنتخب.

وقال هشام صلاح فى لقاء مع أون تايم سبورتس: "فيتوريا تحدث معى وطالبنى بتقديم نفس الأداء الذى أقدمه فى الاتحاد السكندرى مع المنتخب، وقالى أنا واثق فى إمكانياتك، وإن شاء الله أمسك فى الفرصة واستغلها بشكل جيد".

وأضاف هشام صلاح: "كل اللاعبين إخواتى وبيتحدثوا معايا بشكل إيجابى وحاسس إنى مش أول مرة أروح المنتخب والكل هنا يتعامل بشكل جيد".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوي يومي 24 و28 مارس الجاري فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وضمت القائمة 24 لاعبًا هم: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي في حراسة المرمى، محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، أحمد عبد القادر، مصطفي محمد، محمود كهربا، وأحمد حسن كوكا.

وخاض منتخب مصر أمام مالاوي 8 لقاءات في مختلف البطولات عبر التاريخ، ونجح الفراعنة في الفوز بأربعة منها، بينما فاز المنتخب المالاوي في لقاءين وانتهت مباراتان بالتعادل.