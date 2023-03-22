دوري أبطال إفريقيا: 50 ألف مشجّع في مباراة الأهلي والهلال بملعب القاهرة

أعلن النادي الأهلي المصري الثلاثاء عن حصوله رسميا على موافقة الجهات الأمنية بحضور 50 ألف مشجع في مباراته ضد ضيفه الهلال السوداني في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم.



وحدّد الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) الأول من نيسان/أبريل المقبل موعدا للمباراة على ملعب القاهرة الدولي.



وكان الأهلي بعث خطابا رسميا إلى وزير الداخلية الأحد يطلب فيه موافقته على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة التي تبلغ 67 ألف مشجع، مشيرا إلى أن هذه "المباراة المرتقبة تحدد الفريق المتأهل إلى ربع النهائي ويحتاج فيها للمؤازرة الجماهيرية الكبيرة لإحراز الفوز والحصول على بطاقة الصعود".



وانحصرت المنافسة على البطاقة الثانية في المجموعة الثانية بين الهلال والأهلي بعدما حجز ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي الأولى بصدارته المجموعة برصيد 11 نقطة.



ويحتل الأهلي، وصيف بطل النسخة الأخيرة وحامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة القارية العريقة (10)، المركز الثالث برصيد سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف الهلال الثاني.



ويحتاج الأهلي إلى الفوز لضمان تأهله، فيما يكفي الهلال التعادل لتخطي دور المجموعات.



وكان الهلال تغلب على الأهلي 1-صفر في الجولة الثانية.



(فرانس برس)