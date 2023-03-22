الامارات | 12 فريقاً تتنافس على كأس منصور بن زايد في قصر الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الأحد المقبل النسخة العاشرة لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وبمشاركة 12 فريقاً على ملعب فندق قصر الإمارات في العاصمة أبوظبي، على أن يقام الافتتاح الرسمي للبطولة الاثنين المقبل.

وكشفت اللجنة المنظمة عن تفاصيل البطولة التي ينظمها ديوان الرئاسة، في مؤتمر صحافي، عقد أمس في فندق قصر الإمارات، بحضور خالد محمد السويدي، ممثل ديوان الرئاسة، وماجد سالم الخلاصي، من اللجنة الفنية للبطولة، إضافة إلى ممثلي المؤسسات والشركات الراعية للبطولة ووسائل الإعلام المختلفة.

وأسفرت نتائج القرعة عن تواجد بطل النسخة الأخيرة فريق مدارس الإمارات الوطنية في المجموعة الأولى بجانب وكالة أنباء الإمارات «وام» وفريق الأرشيف والمكتبة الوطنية ومكتب شؤون المجالس، في حين ضمت المجموعة الثانية كلاً من: مكتب الأمين العام ونادي سيتي غولف وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومكتب الشؤون القانونية، وضمت المجموعة الثالثة مكتب البعثات الدراسة ودائرة القضاة ومكتب الشؤون الخاصة والمركز الوطني للتأهيل.

مواصلة النجاحات

من جهته قال ممثل ديوان الرئاسة خالد محمد السويدي، خلال المؤتمر الصحافي: «نتطلع عبر تنظيم البطولة إلى مواصلة النجاحات التي حققت في السنوات الماضية، لاسيما أن النسخة العاشرة تشهد زيادة في عدد الفرق وفعاليات جماهيرية بما يسهم في توفير أجواء رياضية واجتماعية في الشهر الفضيل، لتحفيز وتبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً وصحة وسعادة بين جميع فئات المجتمع».

وأضاف: «سيقام الافتتاح الرسمي الاثنين المقبل على أن تنطلق أولى المباريات مساء الأحد المقبل، علماً بأن البطولة تجد رعاية تسويقية من مجموعة اتصالات، الراعي الذهبي، وفندق قصر الإمارات، الراعي الفضي ومستضيف البطولة، وشركة طيران رويال جت، الراعي الفضي أيضاً، وبالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية واتحاد الإمارات لكرة القدم».

ملعب البطولة

وعبر ممثل فندق قصر الإمارات ماندرين أورينتال عيسى عتيق المهيري، عن سعادتهم بالاستمرار في رعاية البطولة، مجدداً فخرهم بمواصلة استضافة منافسات البطولة على ملاعبهم في فندق قصر الإمارات.

وقال: «نتشرف برعاية النسخة العاشرة إذ إن كأس منصور بن زايد لكرة القدم من البطولات المهمة، ونتمنى التوفيق، وسعداء باستضافة النسخة العاشرة للبطولة التي شهدت زيادة في عدد الفرق هذا العام».

دعم الفعاليات

وذكر ناصر خميس الظاهري، من طيران رويال جت: «نفخر في رويال جت بأن نكون جزءاً من نجاحات البطولة، ونسعى دوماً إلى تعزيز التعاون مع مختلف قطاعات المجتمع في كل الجوانب».

وأضاف: «من منطلق مسؤوليتنا المجتمعية، نولي أهمية كبرى لدعم الفعاليات، ونهدف عبر رعايتنا للبطولة إلى تحفيز الجميع على اتباع أسلوب حياة صحي، ونشر الوعي بين أوساط المجتمع بأهمية الرياضة، مدفوعين بالتزامنا المطلق بمسؤولياتنا الوطنية والاجتماعية وترجمة رؤيتنا ورسالتنا في هذا الجانب».

جوائز البطولة

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز قيمة للفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى تخصيص جائزة لأفضل إداري وأفضل لاعب، والهداف، وأفضل حارس مرمى بالبطولة.

نظام البطولة: 3 مجموعات ودوري من دور واحد

عن نظام البطولة قال عضو اللجنة المنظمة ماجد الخلاصي: «تم تقسيم الفرق الـ12 على ثلاث مجموعات، وتضم كل مجموعة أربع فرق تم توزيعها خلال القرعة، على أن تقام المباريات بنظام المجموعات، دوري من دور واحد».

وأضاف أن «الفرق الحاصلة على المركز الأول من كل مجموعة تتأهل مباشرة إلى الدور الثاني، على أن تقام ثلاث مباريات ملحق بين أصحاب المركز الثاني وأفضل ثالث من أجل تحديد المتأهل إلى نصف النهائي مع المتصدرين لمجموعاتهم».

بينما تقام مباريات المربع الذهبي والنهائي بطريقة خروج المغلوب، وفي حال انتهاء أي مباراة من المباريات التي تقام بطريقة خروج المغلوب بالتعادل، سيلعب الفريقان وقتاً إضافياً مدته 10 دقائق مقسمة على شوطين متساويين مدة كل شوط خمس دقائق، وفي حال استمرار التعادل في الوقت الإضافي، يحتكم الفريقان لركلات الترجيح لتحديد هوية الفريق الفائز.

«فان زون» الجماهير

استحدثت اللجنة المنظمة في النسخة العاشرة منصة ومنطقة خاصة للمشجعين «فان زون»، وهي من الإضافات الجديدة للجماهير، حيث ستشهد فعاليات مصاحبة طيلة أيام البطولة في محيط الملعب، لخلق أجواء اجتماعية للجماهير وعائلات المشاركين والموظفين والحضور، وذلك بدعم من رابطة دوري المحترفين الإماراتية.