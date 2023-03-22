الامارات | اتحاد الهوكي يجهز ملعباً ثانياً في الشارقة لنشر اللعبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى رئيس مجلس إدارة اتحاد الهوكي، عبدالله سلطان الدح، رضاه التام لما تم تنفيذه من برنامج عمل خلال العام الأول من عمر مجلس الإدارة الحالي، لاسيما بعد النجاح في الحصول على ملعب دائم يقام فيه نشاط الهوكي، بالإتفاق مع إحدى المدارس الخاصة في الشارقة.

وأشار الدح، في تصريحات صحافية، إلى سعي المجلس لتجهيز ملعب آخر في مجمع زايد بمنطقة السيوح في الشارقة، بهدف نشر اللعبة بشكل أكبر، وزيادة عدد الممارسين في ظل النجاحات التي تقوم بها اللجنة الفنية، بقيادة عضو مجلس الإدارة أحمد السويدي، موضحاً أن «اللجنة الفنية قامت بتأهيل كوادر من المحكمين من الرجال والسيدات، وتجهيز منتخب وطني، مع زيادة عدد الفرق في المراحل السنية ليصل أكثر من 21 فريقاً».

وأثنى رئيس مجلس الإدارة على الأدوار التي يقوم بها جميع أعضاء المجلس، بما يخدم خطط الاتحاد وتنفيذ برامجه، ويعبّر عن حالة الانسجام الكبيرة بين جميع أعضاء المجلس.

وكان مجلس إدارة اتحاد الهوكي قد استعرض خلال اجتماعه، الذي انعقد أول من أمس، نتائج خطة العمل في الفترة الماضية في ما يخص نشاط اللعبة والمكتسبات التي تحققت بعد مرور عام على تشكيل مجلس الإدارة الحالي.

وعقد الاجتماع برئاسة عبدالله سلطان الدح، وبحضور أعضاء المجلس: الدكتور عبدالله بن سلطان نائب رئيس الاتحاد، وخالد مراد البلوشي الأمين العام، وخالد الظنحاني الأمين العام المساعد، وأحمد سعيد السويدي رئيس اللجنة الفنية، ومنى الغزال، رئيسة اللجنة النسائية.