الامارات | المنتخب الأولمبي يواجه قطر في «دولية الدوحة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي المنتخب الأولمبي لكرة القدم في الـ11 من مساء اليوم مع نظيره القطري على استاد الدخيل في المباراة الافتتاحية للبطولة الدولية الودية التي تستضيفها الدوحة حتى 28 الشهر الجاري، بمشاركة 10 منتخبات آسيوية. واختتم الأبيض تحضيراته لمواجهة اليوم بأداء حصتين تدريبيتين بقيادة المدرب الإسباني دينيس سيلفا وبمشاركة 25 لاعباً هم: راكان وليد، أحمد محمود، زايد سلطان، مبارك أحمد، أحمد فوزي، محمد عبدالله، نواف الحارثي (الجزيرة)، عبدالله الرئيسي (عجمان)، فهد بدر (الإمارات)، عيسى خلفان (العين)، علي عبدالعزيز (النصر)، عبدالله أحمد (الوحدة)، محمد يوسف، عبدالعزيز البلوشي، سلطان البدواوي، عبدالرحمن عادل (شباب الأهلي)، خميس المنصوري (بني ياس)، عبدالله الحمادي (الظفرة)، حمد المقبالي (الفجيرة)، ياسر حسن (اتحاد كلباء)، عبدالله عباس (البطائح)، عتيق عصام (الوصل)، خالد توحيد، حمد فهد، مايد سعيد الكاس (الشارقة).