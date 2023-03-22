الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دولية قطر للمنتخبات الأولمبية
الإمارات - قطر 23:00
كوريا الجنوبية - عمان 21:30
تايلاند - السعودية 23:30
قيرغيزستان - الكويت 23:45
العراق - فيتنام 23:45
مباريات ودية
إيرلندا - لاتفيا 23:45
الدوري السوداني
المريخ - أهلي مروي 21:00
هلال الفاشر - الشرطة القضارف 21:00
الأمل عطبرة - حي الوادي 21:00
كأس الجزائر
اتحاد الشاوية - بلوزداد 17:00
تصفيات كأس أمم إفريقيا
بنين - رواندا 19:00
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