اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دولية قطر للمنتخبات الأولمبية

الإمارات - قطر 23:00

كوريا الجنوبية - عمان 21:30

تايلاند - 23:30

قيرغيزستان - الكويت 23:45

العراق - فيتنام 23:45

مباريات ودية

إيرلندا - لاتفيا 23:45

الدوري السوداني

المريخ - أهلي مروي 21:00

هلال الفاشر - الشرطة القضارف 21:00

الأمل عطبرة - حي الوادي 21:00

كأس الجزائر

اتحاد الشاوية - بلوزداد 17:00

 

تصفيات كأس أمم إفريقيا

بنين - رواندا 19:00

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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