بعد انسحابه من كأس الرابطة.. ما العقوبات المنتظرة على النادي الأهلي؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن النادي الأهلي اعتذاره رسميا عن المشاركة في كأس الرابطة المصرية، بعد رفض تأجيل مباراته ضد المصري البورسعيدي.

وفي وقت سابق، أرسل النادي الأهلي خطابا إلى رابطة الأندية المصرية لطلب تأجيل مباراة الفريق ضد المصري البورسعيدي، في ثمن نهائي بطولة كأس الرابطة، نظرًا لإقامتها خلال فترة التوقف الدولي.

وجاء طلب النادي الأهلي بتأجيل مباراته ضد الفريق البورسعيدي، والتي كان مقررا إقامتها يوم الإثنين المقبل، إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص، وهو ما رفضته رابطة الأندية المصرية في خطاب رسمي.

وبالرغم من التقارير التي أشارت في وقت سابق إلى أن انسحاب الأهلي لن يعرضه لعقوبات وفقا للائحة، إلا أنه من المتوقع إصدار عقوبة مالية بحق القلعة الحمراء.

وبحسب ما ذكر موقع "يلا كورة"، فإنه سيتم توقيع غرامة مالية على الأهلي قدرها 100 ألف جنيه مصري للانسحاب.

وسيصعد النادي المصري بشكل مباشر إلى دور الثمانية لكأس الرابطة في نسختها الثانية، بعدما أسفرت قرعة دور الـ16 للبطولة التي أقيمت يوم السبت الماضي عن اصطدامه بالأهلي في مباراة كانت ستقام يوم الإثنين المقبل.

وسيلحق المصري بركب المتأهلين إلى الدور ربع النهائي رفقة كل من حرس الحدود والإسماعيلي والاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا.

وبعد انسحاب الأهلي بشكل رسمي، سيضرب المصري موعدا مع الإسماعيلي في ربع نهائي كأس الرابطة.

يشار إلى أن الأهلي يستعد لمواجهة مصيرية في دوري أبطال أفريقيا أمام الهلال السوداني، في الأول من أبريل المقبل، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، لحسم بطاقة التأهل للدور ربع النهائي.