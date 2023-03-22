شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: فيتوريا مركز جدا فى كل التفاصيل.. وأطالب الجماهير بدعم المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام، عضو اتحاد الكرة، أن البرتغالى روى فيتوريا مدرب المنتخب مركز جدا فى كل التفاصيل التى تخص المباراة، ومتفائل جدا بالفوز على مالاوى فى تصفيات أمم أفريقيا.

وقال حازم إمام خلال لقاء مع قناة "أون تايم سبورت": "كل اللاعبين مركزين حجدا على تحقيق الفوز هنا وهناك من أجل إعادة المنتخب لمقدمة الترتيب".

وأضاف: "أتمنى تواجد الجماهير بكثافة فى المدرجات من أجل دعم المنتخب فى مباراة مالاوى فى ملعب الدفاع الجوى وبشكر المسئولين فيه على كل الدعم وتوفير كل الأمور هنا".

وتابع: "فيتوريا مركز جدا فى كل التفاصيل وبيتابع مباريات الدورى بشكل دقيق والدليل على ذلك وجود أكثر من لاعب ينضم لأول مرة زى هشام صلاح، ودائما فيتوريا متفائل ولا يتحدث فى المشاكل ودائما يبحث عن التطوير وإصلاح الأخطاء".

وأوضح: "فيتوريا بدأ يفهم عقلية اللاعبين المصريين من التعامل معهم والتركيز على ما رآه فى المباريات".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوي يومي 24 و28 مارس الجاري فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وضمت القائمة 24 لاعبًا هم: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي في حراسة المرمى، محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، أحمد عبد القادر، مصطفي محمد، محمود كهربا، وأحمد حسن كوكا.

وخاض منتخب مصر أمام مالاوي 8 لقاءات في مختلف البطولات عبر التاريخ، ونجح الفراعنة في الفوز بأربعة منها، بينما فاز المنتخب المالاوي في لقاءين وانتهت مباراتان بالتعادل.