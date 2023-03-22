شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 21/ 3/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم، الثلاثاء، الموافق 21/ 3/ 2023 العديد من الأحداث، جاء فى مقدمتها، الأهلى يحصل على موافقة أمنية بحضور 50 ألف مشجع لمباراة الهلال، وأحمد عبد المقصود يقود تدريبات الزمالك وانتظام شيكابالا وغياب الدوليين.

الأهلى يحصل على موافقة أمنية بحضور 50 ألف مشجع لمباراة الهلال

أعلن النادي الاهلي حصوله علي موافقة الجهات الأمنية بحضور 50 ألف مشجع لمباراته المصيرية مع الهلال السوداني، ووجهت النادى الأحمر الشكر لوزير الداخلية والقيادات الأمنية للموافقة على حضور هذا العدد من الكبير من الجماهير للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

طاقم تحكيم موريتانى لموقعة الأهلى والهلال بدورى أبطال أفريقيا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، إسناد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا إلى طاقم تحكيم من موريتانيا. الكاف يحدد موعد مباراة الأهلى والهلال فى ختام مجموعات دورى الأبطال حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الأول من شهر أبريل المقبل، موعدا لمباراة الأهلي وضيفه الهلال السوداني، في ختام دور المجموعات لدوري الأبطال. أحمد عبد المقصود يقود تدريبات الزمالك وانتظام شيكابالا وغياب الدوليين استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ثلاثة أيام، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في بطولة كأس الرابطة. أمير مرتضى: فيفا يلزم التعاون السعودى بسداد 400 ألف دولار للزمالك مستحقات مصطفى فتحى أكد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قررت قبول شكوى نادي الزمالك ضد التعاون السعودي فيما يخص المبلغ المستحق للقلعة البيضاء من قيمة انتقال مصطفى فتحي. آخر كواليس استعداد إمام عاشور لحفل زفافه.. صور يستعد إمام عاشور لاعب منتخب مصر وميتلاند الدنماركي، لإقامة حفل زفافه بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وجاءت آخر كواليس استعداد اللاعب بالتصوير مع زملائه وأصدقائه المقربين خلال تواجده فى غرفة التجهيزات الأخيرة. سيراميكا يتأهل الى دور الـ8 بكأس الرابطة و ينتظر الفائز من الزمالك و البنك الأهلى تأهل فريق سيراميكا الى دور الثمانية من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عقب الفوز على سموحة بركلات الجزاء بنتيجة 5/3 حيث أنتهى الوقت الاصلى بينهم بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق في اللقاء الذى جمع بينهم منذ قليل على ستاد المقاولون العرب ضمن مباريات دور الـ16 .

كولر يرفض إقامة مباريات ودية خلال فترة توقف الدورى ..اعرف التفاصيل

رفض الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر فكرة إقامة مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري الحالية بسبب إرتباطات المنتخبين الأول والأولمبي ، ويرى الجهاز الفني للأهلي أن الفريق يفقد عدد كبير من لاعبيه بسبب مباريات الأجندة الدولية لذا ليس منطقياً خوض وديات بدون هذا العدد الكبير من اللاعبين ، وأستقر الجهاز الفني على الاكتفاء بالتدريبات اليومية على ملعب التتش استعداداً للإرتباطات المقبلة أفريقياً ومحلياً.

طاقم حكام سنغالى لإدارة مباراة بيراميدز وفيوتشر فى كأس الكونفدرالية

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراته أمام نادي فيوتشر في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

خالد عيد يقرر الرحيل عن الترسانة عقب الهزيمة من المصرية للاتصالات قرر خالد عيد المدير الفني لفريق الترسانة، تقديم الاستقالة من تدريب الفريق عقب الهزيمة أمام المصرية الاتصالات فى إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة في دورى القسم الثانى.

تصميم فرعونى على حافلة منتخب مصر قبل مواجهة مالاوى.. صور

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم صور جديدة لحافلة لاعبى منتخب مصر عقب وضع بعض التصميمات الفرعونية استعدادا لنقل اللاعبين في التدريبات و المباريات خلال المرحلة المقبلة .

اكتمال القوة الضاربة لمنتخب مصر اليوم استعدادا لمباراتى مالاوى

تكتمل اليوم القوة الضاربة لمنتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا، استعدادا لمباراتي مالاوي يومي 24 و28 مارس الجاري في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بوصول جميع المحترفين، باستثناء إمام عاشور الذي ينضم بعد حفل زفافه اليوم.

يوسف أسامة يفاضل بين أكثر من عرض محلى للرحيل عن الزمالك

يفاضل يوسف أسامة، مهاجم الزمالك، بين أكثر من عرض تحسباً للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل انتهاء تعاقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم، وظهور اللاعب بشكل جيد مع الفريق الأبيض منذ تصعيده نهاية الموسم الماضى.