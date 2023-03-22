شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن مواعيد الجولتين 22 و23 فى الدورى خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية مواعيد مباريات الجولة الـ 22 ، و23 من بطولة الدوري، والتى ستقام خلال شهر رمضان المبارك، وجاءت المواعيد كالتالي:

الجولة الثانية والعشرين

يوم الخميس 3/30

سيراميكا ضد المقاولون في تمام التاسعة والربع

إنبي ضد البنك الأهلي في تمام التاسعة والربع

سموحة ضد الإسماعيلي في تمام التاسعة والربع

يوم الجمعة 3/31

فاركو ضد أسوان في تمام التاسعة والربع

غزل المحلة ضد الاتحاد السكندري في تمام التاسعة والربع

الجولة الثالثة والعشرين

يوم الإثنين 4/3

حرس الحدود ضد إنبي في تمام التاسعة إلا ربع

الإسماعيلي ضد سيراميكا في تمام التاسعة إلا ربع

يوم الثلاثاء 4/4 الداخلية ضد فاركو في تمام التاسعة إلا ربع أسوان ضد سموحة في تمام التاسعة إلا ربع المصرى ضد الزمالك.. مؤجلة من الجولة 22 يوم الأربعاء 4/5 الاهلي ضد غزل المحلة في تمام التاسعة إلا ربع المقاولون العرب ضد بيراميدز في تمام التاسعة إلا ربع يوم الخميس 4/6 الاتحاد ضد فيوتشر في تمام التاسعة إلا ربع