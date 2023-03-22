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شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن مواعيد الجولتين 22 و23 فى الدورى خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية مواعيد مباريات الجولة الـ 22 ، و23 من بطولة الدوري، والتى ستقام خلال شهر رمضان المبارك، وجاءت المواعيد كالتالي:
الجولة الثانية والعشرين
يوم الخميس 3/30
سيراميكا ضد المقاولون في تمام التاسعة والربع
إنبي ضد البنك الأهلي في تمام التاسعة والربع
سموحة ضد الإسماعيلي في تمام التاسعة والربع
يوم الجمعة 3/31
فاركو ضد أسوان في تمام التاسعة والربع
غزل المحلة ضد الاتحاد السكندري في تمام التاسعة والربع
الجولة الثالثة والعشرين
يوم الإثنين 4/3
حرس الحدود ضد إنبي في تمام التاسعة إلا ربع
الإسماعيلي ضد سيراميكا في تمام التاسعة إلا ربع
يوم الثلاثاء 4/4
الداخلية ضد فاركو في تمام التاسعة إلا ربع
أسوان ضد سموحة في تمام التاسعة إلا ربع
المصرى ضد الزمالك.. مؤجلة من الجولة 22
يوم الأربعاء 4/5
الاهلي ضد غزل المحلة في تمام التاسعة إلا ربع
المقاولون العرب ضد بيراميدز في تمام التاسعة إلا ربع
يوم الخميس 4/6
الاتحاد ضد فيوتشر في تمام التاسعة إلا ربع
جدول مباريات الجولتين 22 و 23