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رابطة الأندية تعلن مواعيد الجولتين 22 و23 فى الدورى خلال شهر رمضان

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية مواعيد مباريات الجولة الـ 22 ، و23 من بطولة الدوري، والتى ستقام خلال شهر رمضان المبارك، وجاءت المواعيد كالتالي:

 

الجولة الثانية والعشرين

 

يوم الخميس 3/30

 

سيراميكا ضد المقاولون في تمام التاسعة والربع

 

إنبي ضد البنك الأهلي في تمام التاسعة والربع

 

سموحة ضد الإسماعيلي في تمام التاسعة والربع

 

 

يوم الجمعة 3/31

 

فاركو ضد أسوان في تمام التاسعة والربع

 

غزل المحلة ضد الاتحاد السكندري في تمام التاسعة والربع

 

 

الجولة الثالثة والعشرين

 

يوم الإثنين 4/3

 

حرس الحدود ضد إنبي في تمام التاسعة إلا ربع

 

الإسماعيلي ضد سيراميكا في تمام التاسعة إلا ربع

 

يوم الثلاثاء 4/4

الداخلية ضد فاركو في تمام التاسعة إلا ربع

أسوان ضد سموحة في تمام التاسعة إلا ربع

المصرى ضد الزمالك.. مؤجلة من الجولة 22

 

يوم الأربعاء 4/5

الاهلي ضد غزل المحلة في تمام التاسعة إلا ربع

المقاولون العرب ضد بيراميدز في تمام التاسعة إلا ربع

 

يوم الخميس 4/6

الاتحاد ضد فيوتشر في تمام التاسعة إلا ربع


جدول مباريات الجولتين 22 و 23

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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