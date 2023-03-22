شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا ومصطفى شوبير فى حفل زفاف إمام عاشور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مؤمن زكريا نجم الأهلى والزمالك السابق، على حضور حفل زفاف إمام عاشور لاعب منتخب مصر وميتلاند الدنماركي، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وعقد اللاعب قرانه داخل قاعة الفرح، قبل الاحتفال بزفافه.

كما حضر حفل الزفاف مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلى، ومحمد عبد الغنى لاعب الزمالك، وعدد من نجوم الكرة، وكان اللاعب احتفل بالأمس فى مسقط رأسه بمدينة السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، وسط الأهل والأقارب، والأصدقاء بيوم الحنة.

وحصل إمام عاشور على إذن من الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا من أجل إقامة حفل زفافه، قبل الانضمام لمعسكر الفراعنة استعدادًا لمباراتي مالاوي فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية فى كوت ديفوار 2024.

وانطلق المعسكر أمس الإثنين، واستقبل روى فيتوريا اللاعبين المتواجدين فى القائمة، على أن ينضم إمام عاشور للمعسكر عقب الاحتفال بزفافه.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوي يومي 24 و28 مارس الجاري فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.