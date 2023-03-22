شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهى أزمة عودة بيرسى تاو من ليبيريا قبل مواجهة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو النادي الأهلي أزمة الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق، حيث توصلوا لاتفاق مع منتخب جنوب أفريقيا على عودة اللاعب للقاهرة قبل مواجهة الهلال السوداني فى ختام منافسات دور المجموعات.

وشهدت الأيام الماضية أزمة بسبب موعد عودة بيرسي تاو للقاهرة على خلفية أزمة مواعيد الطيران بعد انتهاء مشاركة اللاعب مع منتخب بلاده أمام ليبيريا في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

ويلتقى منتخب جنوب أفريقيا مع ليبريا يوم 28 مارس الجاري، عاصمة ليبيريا مونروفيا، وكانت هناك صعوبة في عودة بيرسي تاو قبل مواجهة الهلال بسبب مواعيد رحلات الطيران من ليبيريا للقاهرة.

ويستقبل الأهلى نظيره الهلال فى القاهرة 1 أبريل، وسعى مسئولو الأهلى، خلال الساعات الماضية للبحث عن حلول لعودة بيرسى تاو من ليبيريا فى وقت مناسب، فى ظل عدم وجود رحلات طيران فى ذلك التوقيت قبل أن ينجح مسئولو القلعة الحمراء في إنهاء هذه الأزمة مؤخراً.

وضمن صن داونز الصعود إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما وصل إلى 11 نقطة، وينتظر حسم البطاقة الثانية الحائرة بين الأهلى والهلال السودانى فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

ويحتل صن داونز صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بينما يأتى الهلال السودانى فى المركز الثانى برصيد 10 نقاط، والأهلى فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، والقطن فى المركز الرابع بدون نقاط.