شكرا لقرائتكم خبر عن "عيد الأم" من سيرينا ويليامز إلى فاطمة عمر.. قصص ملهمة فى حب الأبناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم الضغوط التى يتعرضن لها فى تحقيق المعادلة الصعبة، إلا أن فرحة اللاعبات الرياضيات بحياتهن الأسرية وأبنائهن والبطولات التى يتم حصدها تنسى أى لاعبة الإجهاد والمعوقات التى تواجههن فى رحلتهن بين الأمومة والرياضة، ورغم أن هذه الظاهرة منتشرة فى الملاعب العالمية إلا أن الأمثلة كثيرة عنها فى صالات البطولات بمصر.

نجد سيرينا ويليامز بطلة التنس المعتزلة، والتى شاركت فى عدة بطولات خلال حملها، وبعد أن وضعت مولودتها، شاركت فى إحدى البطولات الاستعراضية عقب العودة، إلا أنها بعد ذلك بدأت استعادة مكانتها فى اللعبة، فشاركت فى بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وكذلك بطولة أستراليا المفتوحة، كما حافظت على صدارة قائمة فوربس لأعلى الرياضيات أجرا قبل عدة سنوات.

وعلى نفس طريقة سيرينا ويليامز بطلة العالم فى التنس وإليسا موتاتو بطلة ألعاب القوى، وماندى ميلا لاعبة التنس، بالمشاركة فى البطولات أثناء الحمل، قامت عدة لاعبات مصريات بالجمع بين الزواج والحمل وتربية الأطفال والمشاركة فى البطولات، وكلل مجهودهن فى النهاية بالنجاح.

ومن هؤلاء اللاعبات نجد شيماء أبو اليزيد فى الكاراتيه، وفاطمة عمر فى رفع الأثقال، وياسمين نوح لاعبة طائرة الزمالك، وعلياء محمود لاعبة السلة.

فى تصريحات سابقة لها، أكدت فاطمة عمر بطلة رفع الأثقال البارالمبى، أن رحلتها مع الميداليات المتتالية والبطولات التى تنهال عليها لم تكن سهلة بالصورة التى يتوقعها البعض، بل أنها واجهت صعوبات مع أبنائها لكى تتغلب على ممارسة الرياضة والأمومة فى آن واحد، وكشفت اللاعبة البارالمبية أنها كانت فى أغلب أوقات المعسكرات تصطحب بناتها معها، بينما كانت تتركهم فى أوقات البطولات لدى شقيقتها، مشيرة إلى أن زوجها وأسرتها تحملا كل الصعوبات التى مرت بها من أجل حصد الألقاب.

هاجر عامر لاعبة، فريق السلة بنادى سبورتنج، توقفت لعدة سنوات عن ممارسة اللعبة التي تحبها وتتألق فيها بسبب الولادة، إلا أنها عادت بعد 3 سنوات، لتساهم بقوة في حصد البطولات مع فريقها على المستوى المحلى والأفريقي، بخلاف الألقاب الفردية.

على مقاعد قاعة اجتماعات اتحاد الكاراتيه، ظهرت طفلة صغيرة، ومعها متعلقاتها الشخصية من حلوى ومياه وغيرها، تجلس بجانب شيماء أبو اليزيد لاعبة المنتخب، والتى شاركت فى بطولة العالم التى أقيمت بإسبانيا، وحققت خلالها اللاعبة الميدالية البرونزية، على مستوى الفردى والجماعى.

وبالسؤال عن الطفلة تبين أنها ابنة اللاعبة، وقالت أبو اليزيد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الطفلة هى ابنتها الصغرى وتسمى تاليا، مؤكدة أنها علمت بموعد اجتماع الاتحاد مع لاعبى المنتخب، فماذا تفعل فى ابنتها قائلة "اعمل ايه طيب هوديها فين"، حيث كانت فى الأيام الاخرى ترسل ابنتها لدى أسرتها، ولكن فى هذا اليوم، لم تسمح الظروف بذلك، حيث سبق وسافرت إلى المشاركة فى بطولة العالم التى حصدت خلالها الميداليتين.