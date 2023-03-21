الامارات | مدرب يعتدي على لاعب أثناء المباراة في مشهد غريب (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد الدوري الأرجنتيني لكرة القدم حادثة غريبة في إحدى المباريات بعدما قام الأرجنتيني سيباستيان أرييل روميرو، مدرب فريق خيمناسيا لابلاتا، باعتداء "غير مبرر" على أحد اللاعبين، خلال مباراة فريقه الأخيرة.

واعتدى المدرب روميرو على ليوناردو غودوي، لاعب أستوديانتس، الذي حاول اللحاق بالكرة قبل أن تتجاوز حدود الملعب، وفي أثناء انزلاق اللاعب غودوي، على الأرض من أجل اللحاق بالكرة، خرج اللاعب من الملعب، ليفاجأ بروميرو وهو يدوس عليه، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه روميرو، بعد موجة غضب كبيرة

وانتهت المباراة لصالح فريق المدرب، حيث فاز خيمناسيا لابلاتا على ضيفه أستوديانتس بنتيجة 2-1 لحساب الجولة الثامنة من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، ليرفع خيمناسيا لابلاتا رصيده إلى 8 نقاط، وضعته في المركز الـ25 بجدول ترتيب الدوري الأرجنتيني، ويتأخر بفارق الأهداف عن أستوديانتس الخاسر.

وقام المدرب بالنزول إلى أرض الملعب ليحتفل بعد إحراز فريقه الهدف الثاني، قبل أن يعود مجددا إلى المكان الذي تواجد فيه بعد الطرد، وسبق أن دافع روميرو عن ألوان خيمناسيا في أثناء فترة وجوده لاعبا على المستطيل الأخضر، كما لعب بألوان تولوز الفرنسي، وريال بيتيس وقرطبة الإسبانيين.

ورفع خيمناسيا لابلاتا رصيده إلى 8 نقاط، وضعته في المركز الـ25 بجدول ترتيب الدوري الأرجنتيني، ويتأخر بفارق الأهداف عن أستوديانتس الخاسر.