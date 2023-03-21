الأهلي يعلن انسحابه من كأس رابطة الأندية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، انسحابه من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

وقال النادي الأهلي، في بيان له، إن مجلس الإدارة قرر خلال اجتماعه الذي عقد اليوم، الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

وأوضح النادي الأهلي أن سبب انسحابه من البطولة هو "ضغط مباريات الفريق الأول لكرة القدم نتيجة تلاحم المواسم، ومع انضمام عدد كبير من لاعبي الفريق إلى المنتخبات الوطنية، بخلاف استدعاء عدد من اللاعبين المحترفين لمنتخبات بلادهم خلال الفترة المقبلة."

وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي درس "الاستعانة بعدد من عناصر فرق الشباب والناشئين، وهو الأمر الذي واجه صعوبات كبيرة بسبب إعارة العديد منهم، إلى جانب ارتباط الآخرين بالمشاركة في مختلف المسابقات العمرية في نفس الوقت."