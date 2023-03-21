رسميا.. 50 ألف مشجع في مباراة الأهلي والهلال السوداني.. وإدارة الخطيب توجه الشكر لوزير الداخلية

الشارقة - اميمة ياسر -

وافقت الجهات الأمنية على حضور 50 ألف مشجع لمباراة الأهلي والهلال السوداني، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

يأتي هذا بعد طلب الأهلي حضور السعة الكاملة للمباراة؛ من أجل دعمه في المواجهة المصيرية التي تحسم التأهل للدور المقبل من البطولة القارية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والهلال السوداني على ملعب ستاد القاهرة الدولي في الأول من أبريل المقبل.

من جانبه، وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الشكر والتحية إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والقيادات الأمنية، على مساندتهم لفريق الكرة في مهمته الوطنية بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء شكر الأهلي بعد الموافقة على رغبة النادي في حضور أكبر عدد مسموح به من الجماهير 50 ألف مشجع، لمؤازرة الفريق في مباراته المهمة أمام الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا،

وأكدت إدارة الأهلي اعتزازها وتقديرها الكامل للجهد الكبير الذي يبذله رجال الأمن في كل المواقف، وما يتحملونه من مسئوليات لدعم المؤسسات الرياضية، خاصة عند تمثيلها للبلاد في المحافل القارية.

وفي السياق، أكدت إدارة ستاد القاهرة القاهرة استعدادها لاستقبال مباراة الأهلي والهلال بأي سعة، حيث قال وليد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستاد في تصريحات خاصة لموقع "القاهرة 24"، إن ستاد القاهرة جاهز لاستضافة مباراة الأهلي والهلال السوداني يوم 1 أبريل المقبل.

وأضاف عبد الوهاب أن الصيانة اقتربت من الانتهاء، والملعب جاهز لاستضافة مباراة الأهلي الحاسمة أمام الهلال السوداني، وجاهزون لاستقبال أي عدد جماهيري تحدده الجهات الأمنية.