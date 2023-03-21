شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل: الفوز على المحلة معنوى للاعبين والأداء يتحسن والقادم أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، أنه سعيد بما قدمه الفريق أمام غزل المحلة فى الرابطة ومواجهة أوغندا الودية، وحققنا الغرض من الودية بمشاهدة جميع اللاعبين والناشئين.

وقال حمزة الجمل فى تصريحات خاصة: "مباراة غزل المحلة فوز معنوى يعيد الثقة للاعبين الذين قدموا أداء جيدا جدا أمام المحلة واطمننت على اللاعبين الذين كانوا يشاركون بصفة أساسية والبدلاء".

وأضاف حمزة الجمل: "الوصول لدور الثمانية لكأس الرابطة سيكون دافعا لاستعادة الثقة فى الفترة المقبلة، واللاعبون حسوا بالمسئولية وإن شاء الله القادم أفضل لنا وسنسعى بكل قوة لإخراج الفريق من الأزمة الحالية".

وتابع مدرب الإسماعيلى: "مواجهة منتخب أوغندا تم لعبها على 4 أشواط تعادلنا فى 3 أشواط منها 1/ 1 فى كل شوط، وفضلت الدفع بالناشئين فى آخر شوط وانتهتى بفوز أوغندا بركلتى جزاء".

وأوضح حمزة الجمل: "حابب أشكر الجماهير على الدعم الكبير الذى وجدناه فى الفترة الحالية، وكذلك مجلس إدارة الإسماعيلى الذين يعملون على إعادة الإسماعيلى بتفانى وإخلاص وكل فرد من المنظومة هدفه إعادة الإسماعيلى".

وخسر الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى من المنتخب الاوغندى الأول بثلاثة اهداف مقابل هدف فى إطار استعدادات الدراويش لمباريات الدورى العام واستعدادات منتخب أوغندا لمواجهة منتخب تنزانيا على ستاد هيئة قناة السويس ضمن تصفيات بطولة كاس الأمم الأفريقية.

وخاض فريق الإسماعيلى الشوط الأول بتشكيل مكون من:

محمد كوكو ومحمد نصر وعبدالله حسنى ومحمد بيومى ومصطفى فارس ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع واحمد مدبولى وعمر الساعى وعمر الوحش وياو انور .

وفى الشوط الثانى اجرى الجهاز الفنى للاسماعيلى بعض التغييرات ولعب كل من:

محمد كوكو ومحمد بيومى وعبدالله حسنى ومحمد نصر واحمد عبد الوهاب ومحمد مخلوف وسيرجى اكا وعمر الساعى ومروان حمدى ومحمود شبراوى وياو انور.