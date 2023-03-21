شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يهزم مالاوى 4-2 فى تاريخ المواجهات قبل لقاء الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوي يومي 24 و28 مارس الجاري فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار. وضمت القائمة 24 لاعبًا هم: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي في حراسة المرمى، محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، أحمد عبد القادر، مصطفي محمد، محمود كهربا، وأحمد حسن كوكا.

خاض منتخب مصر أمام مالاوي 8 لقاءات في مختلف البطولات عبر التاريخ، ونجح الفراعنة في الفوز بأربعة منها، بينما فاز المنتخب المالاوي في لقاءين وانتهت مباراتان بالتعادل.

جاءت أولى المواجهات حينما فازت مصر في الألعاب الأفريقية 1978 بنتيجة 4-1 على مالاوي، لكن في الألعاب الإفريقية 1987 فازت مالاوي 2-1.

المواجهة الثالثة كانت في تصفيات كأس العالم 1989 وتعادل المنتخبان 1-1 ذهابا، وفي الإياب انتهت المواجهة بهدف نظيف للفراعنة.

اللقاء الخامس بينهما تاريخيا كان في تصفيات المونديال 2008 وفاز منتخب مالاوي بهدف، قبل أن يفوز الفراعنة 2-0، وفي لقاء ودي 2009 تعادل المنتخبان 1-1، وآخر لقاء بين المنتخبين كان عام 2015 فازت مصر 2-1.