شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد نادي الزمالك اليوم احداثا كثيرة في مقدمتها حصول النادي علي حكم بالزام التعاون السعودي بدفع 400 الف دولار باقي مستحقات انتقال مصطفي فتحي لاعب بيراميدز الحالي من الزمالك للنادي السعودي.

أمير مرتضى: فيفا يلزم التعاون السعودى بسداد 400 ألف دولار للزمالك مستحقات مصطفى فتحى

أكد أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك أن لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قررت قبول شكوى نادي الزمالك ضد التعاون السعودي فيما يخص المبلغ المستحق للقلعة البيضاء من قيمة انتقال مصطفى فتحي.

وأضاف المشرف على الكرة بنادى الزمالك أن لجنة فض المنازعات ألزمت نادي التعاون بسداد 200 ألف دولار لنادي الزمالك بالإضافة إلى فائدة 5٪ اعتبارا من 1 مارس 2022 حتى تاريخ السداد.

أحمد عبد المقصود يقود تدريبات الزمالك وانتظام شيكابالا وغياب الدوليين

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ثلاثة أيام، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في بطولة كأس الرابطة.

وأقيم مران اليوم بدون تواجد اللاعبين الدوليين سواء المتواجدين مع المنتخب الوطني الأول وهم محمد صبحي وأحمد مصطفى "زيزو" وأحمد فتوح، بجانب لاعبي الفريق المنضمين للمنتخب الأولمبي وهم حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر ومحمد حسام "بيسو"، بالإضافة إلى سيف الدين الجزيري المتواجد مع منتخب تونس.

خالد لطيف يكشف أسماء المرشحين الثلاثة لقيادة الزمالك "مؤقتًا" قبل التعاقد مع أجنبى

كشف خالد لطيف أمين صندوق نادي الزمالك، عن الاسماء المرشحة لتولي مهمة القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بشكل مؤقت في الفترة المقبلة، ولحين التعاقد مع مدير فني أجنبي بعدما استقر المجلس علي توجيه الشكر للبرتغالي جوسفالدو فيريرا ورحيله بالتراضي عن الفريق.

وأكد لطيف في تصريحاته لليوم السابع، إنه سيتم التعاقد مع مدرب من أبناء الزمالك لقيادة الفريق، بشكل مؤقت لحين الإنتهاء من التفاوض مع المدرب الأجنبي، مشيرًا إلي ان هناك مفاضلة حاليًا بين ثلاث مرشحين وهم خالد جلال وطارق مصطفي وأحمد حسام ميدو.

خالد جلال يقترب من قيادة الزمالك خلفا لفيريرا

يقترب خالد جلال المديرالفنى السابق للبنك الأهلى من القيادة الفنية للزمالك خلفا للبرتغالى جيسفالدوا فيريرا الذى رحل عن صفوف الفريق بعد اجتماع مجلس إدارة النادى غدا .

وقدم مجلس إدارة الزمالك الشكر لفيريرا بعد الخروج المبكر من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا بعد الهزيمة أمام شباب بلوزداد بهدفين نظيفين في الجولة الخامسة للبطولة .

فيفا يلزم التعاون السعودى بسداد 400 ألف دولار للزمالك في قضية مصطفى فتحى

تلقى نادى الزمالك خطاباً رسمياً من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يقضى بإلزام نادي التعاون السعودي، بدفع المتبقي من قيمة انتقال مصطفى فتحي لاعب بيراميدز الحالي، لصالح النادى الأبيض.

ونص القرار على أن "يلتزم نادي التعاون السعودي بدفع مبلغ 400 ألف دولار، بالإضافة لفوائد تصل إلى 10% من المبلغ سنويا، وغرامة إضافية على التعاون قيمتها 40 ألف فرنك سويسري.

الزمالك ينتظر وصول أحمد بلحاج للانتظام فى تدريبات الفريق

ينتظر مسئولو الزمالك وصول المغربى أحمد بلحاج صانع ألعاب الفريق قادما من إسبانيا للانتظام فى التدريبات بعد سفره خلال فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبون لزيارة أسرته فى إسبانيا.

كان أحمد بلحاج سافر من الجزائر إلى إسبانيا مباشرة عقب أداء الفريق لمباراته أمام شباب بلوزداد الجزائرى في الجولة الخامسة لدورى أبطال أفريقيا، والتي انتهت لصالح الفريق الجزائرى بهدفين نظيفين وتوديع أبناء ميت عقبة للبطولة.

يوسف أسامة يفاضل بين أكثر من عرض محلى للرحيل عن الزمالك

يفاضل يوسف أسامة، مهاجم الزمالك، بين أكثر من عرض تحسباً للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل انتهاء تعاقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم، وظهور اللاعب بشكل جيد مع الفريق الأبيض منذ تصعيده نهاية الموسم الماضى.

ويراقب مسئولو بيراميدز وفيوتشر وفاركو والبنك الأهلى مفاوضات اللاعب مع ناديه من أجل الدخول فى مفاوضات معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل الحالة النفسية المضطربة التى يعيشها اللاعب بعد رحيل والده عن الجهاز الفني للفريق وتأثره الشديد بالمشاكل التي حدثت بين فيريرا وأسامة نبيه الفترة الماضية، بالرغم من تألقه فى بداية الموسم إلا أنه خرج من الحسابات وابتعد عن التشكيلة الأساسية.