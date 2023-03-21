شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب إيسترن يشيد باللاعبين بعد الفوز على الإنتاج ويؤكد: التوقف فى صالحنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف ريان المدير الفني الجديد لنادي إيسترن كومباني، إن الفوز على الإنتاج الحربى أحد الفرق المنافسة على مراكز الهبوط أمر جيد للغاية خصوصا قبل توقف المسابقة خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف ريان في تصريحات للموقع الرسمي: "عندما تم اختياري من قبل المشرف العام علي الكرة خالد عباس ومدير الكرة باسم عادل أردت أن أحدث فارقًا وبدأت بإعداد اللاعبين نفسيًا جيدا وذلك ظهر خلال ادائهم في مباراة اليوم وتحركاتهم بأريحية عن قبل".

وتابع المدير الفني: "توقف المسابقة في الوقت الحالي في صالح الفريق وسوف يدخل الفريق في معسكر مغلق بهدف إعداد اللاعبين بدنيا وفنيا ويتخلله مجموعة من المباريات الودية إستعدادا لاستئناف مباريات المسابقة بعد عيد الفطر المبارك".

وكان إيسترن كومباني حقق الفوز على الإنتاج الحربي، بهدفين مقابل لا شىء في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ23 من بطولة دوري الدرجة الثانية.

وجاءت نتائج مباريات اليوم فى مجموعة القاهرة كالتالى..

القناة 1 / 1 كهرباء الإسماعيلية

الترسانة 1 /2 المصرية للاتصالات

الإعلاميين 0 / 2 منتخب السويس

النصر 0/ 0 وادى دجلة

زد 0/ 0 مستقبل سبورت

بورتو السويس 0/ 0 العبور

الإنتاج الحربى 0 / 2 إيسترن كومبانى

السكة الحديد 0/ 1 بتروجت