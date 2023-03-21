شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية، اليوم، الثلاثاء، الموافق 21/ 3/ 2023 العديد من الأحداث، جاء فى مقدمتها، الأهلى يحصل على موافقة أمنية بحضور 50 ألف مشجع لمباراة الهلال، وأحمد عبد المقصود يقود تدريبات الزمالك وانتظام شيكابالا وغياب الدوليين.

الأهلى يحصل على موافقة أمنية بحضور 50 ألف مشجع لمباراة الهلال

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