شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يؤازر المنتخب الأولمبي قبل مواجهة زامبيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى الأول وليفربول الانجليزي، على زيارة معسكر المنتخب الأولمبي لمؤازرته قبل مباراته المرتقبة مع زامبيا غدا الأربعاء فى ذهاب الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة وهى البطولة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 .

وتحدث محمد صلاح مع اللاعبين، وأكد على ضرورة وأهمية المرحلة الأولمبية فى حياة لاعب كرة القدم مشددا على أن المنتخب الأولمبي كان سببا فى صناعة نجوميته المبكرة .

كما تحدث صلاح مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني والتقط صور تذكارية على هامش الزيارة مع اللاعبين والجهاز الفني ، والتقي صلاح مع الكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب الأولمبي ودار بينهما حوارا ثنائيا على هامش الزيارة .