شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يهزم أسوان 2-1 وديا استعدادا لاستئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق حرس الحدود فوزا معنويا على فريق أسوان 2/1 خلال المباراة الودية التى أقيمت بينهما اليوم. تقدم أسوان بهدف فى الشوط الأول قبل أن يتعادل الحرس في نفس الشوط، وعاد الحرس وسجل الهدف الثاني في الشوط الثاني.

وقدم أبناء أحمد أيوب المدير الفني عرضًا طيبا خلال الشوطين، حيث لعب بفريقين مختلفين للاطمئنان على حالة وجاهزية كل اللاعبين.

ومن جانبه قدم الجهاز الفني بقيادة أحمد أيوب وجميع اللاعبين والجهاز الإداري والمشرف العام على الفريق العميد علاء السعدني التهنئة لرئيس النادي اللواء عماد يماني بمناسبة حلول شهر رمضان، وأهدى الجميع الصعود لدور الثمانية من كاس الرابطة له تقديرا لمجهوداته ودعمه المتواصل خلال المرحلة المقبلة، وتعاهد الجميع على مواصلة المسيرة وتحقيق الانتصارات بما يضمن تحسن اداء وموقف الفريق في الفريق خلال مباريات الدوري.

وأكد العميد علاء السعدني، المشرف العام على الفريق أن النادي يعمل وفقا لسياسات مثمرة من قبل اللواء عماد يماني والذى يولى اهتماما كبيرا بملف كرة القدم، وقال إن الفريق لا يستحق موقعه الحالي في الدوري ولولا التوفيق لتغير الموقف تمامًا.

وأثنى المشرف على الفريق على عمل الجهاز الفني وبحجم الدور الكبير الذي يبذل خلال هذه المرحلة الدقيقة، مشيرا إلى أنه يثمن كفاءة الكابتن أحمد أيوب والذى لا يبخل بأى نقطة عرق، معبرا تفاؤله بتحسن الظروف في المرحلة المقبلة.