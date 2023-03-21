شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يمنح لاعبى سموحة راحة 48 ساعة بعد الخروج من كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، لاعبى الفريق راحة لمدة 48 ساعة من التدريب بعد الخروج من كأس رابطة الأندية المحترفة بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء.

ويعود فريق سموحة للتدريبات يوم الجمعة المقبل ليبدأ الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من منافسات بطولة الدورى المقرر لها 3 أبريل المقبل.

وتأهل فريق سيراميكا إلى دور الثمانية من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عقب الفوز على سموحة بركلات الجزاء بنتيجة 5/3، حيث انتهى الوقت الأصلى بينهما بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق في اللقاء الذى جمع بينهما على استاد المقاولون العرب ضمن مباريات دور الـ16 .

وكان فريق سيراميكا تقدم عن طريق محمد إبراهيم من ركلة جزاء في الدقيقة 5، بينما أدرك التعادل لفريق سموحة بركات حجاج في الدقيقة 15.

ويحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.