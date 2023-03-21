شكرا لقرائتكم خبر عن افشة: نوعد جمهور الأهلى هنموت نفسنا على الكرة أمام الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد مجدي آفشة نجم النادي الاهلي رسالة لجمهور ناديه عبر حسابه علي انستجرام، وكتب أفشة :" الحمد لله أن الفرصة متاحة ، مفيش حد لعب للاهلي وميفهمش طبيعة جمهوره ، عارف أن الفترة دي.

أضاف: "مكنتش احسن حاجة بس مفيش لعب للاهلي وراهن علي جمهور الاهلي وخسر، عندنا بيقولوا الشيلة ام ودنين يشيلوها اثنين كلاعيبة نوعدكم نموت علي الكورة وكجمهور مستينكم في الموعد ويفضل الأهلي رقم واحد أن شاء الله ".

أعلن النادي الاهلي حصوله علي موافقة الجهات الأمنية بحضور 50 الف مشجع لمباراته المصيرية مع الهلال السوداني

وضمن صن داونز الصعود إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما وصل إلى 11 نقطة، وينتظر حسم البطاقة الثانية الحائرة بين الأهلى والهلال السودانى فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

ويحتل صن داونز صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بينما يأتى الهلال السودانى فى المركز الثانى برصيد 10 نقاط، والأهلى فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، والقطن فى المركز الرابع بدون نقاط.

وخاض الأهلى مبارياته فى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم على ملعب السلام بحضور جماهيرى يتراوح بين 10 إلى 15 ألف متفرج.



