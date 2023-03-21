الدوري الإنجليزي يعلن إجراءً جديداً في المباريات خلال شهر رمضان

المنامة - ياسر ابراهيم - يحل شهر رمضان لهذا العام في فترة مهمة تمر بها أندية الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن اقترب الموسم من نهايته واشتد الصراع على اللقب والمقاعد الأوروبية، بالإضافة إلى تفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية، مع وجود عديد اللاعبين المسلمين الذين ينشطون في البريميرليغ، ما جعل جماهير فرقهم تشعر بالخوف من إمكانية أن يتأثر مستواهم بالصيام.



وكشفت شبكة "سكاي سبورت" البريطانية، الثلاثاء، أن إدارة البريميرليغ اتخذت إجراءً مهماً يتعلق بالمباريات التي تدور في موعد أذان المغرب وتوقيت الإفطار، حيث أخبرت الحكام بتوقيف اللعب من أجل السماح للاعبين المسلمين، مثل محمد صلاح في ليفربول وحكيم زياش في تشلسي ورياض محرز في مانشستر سيتي، بتناول شيء من الماء والطعام، وسيشمل هذا الإجراء أيضاً الشامبيونشيب ودوري الدرجة الثالثة.



وإذا كان شهر رمضان سيبدأ يوم الخميس 23 مارس/ آذار، وسينتهي يوم 22 إبريل/نيسان، فإن هذه الفترة ستشمل ما يصل إلى 7 مباريات في الدرجة الثانية والثالثة، مع ما يقارب 4 مواجهات في البريميرليغ، علاوة على مباراة أخرى مؤجلة من الجولة الثامنة ستدور يوم 4 إبريل/ نيسان بين تشلسي وليفربول.



ولتطبيق هذا الإجراء، طلبت إدارة الدوري الإنكليزي من الأندية التواصل قبل المباريات مع حكام المواجهات، لتبليغهم بشأن لاعبيهم المسلمين حتى يتمكنوا من تطبيق هذا الإجراء.

(العربي الجديد)