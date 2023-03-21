"لا مخدرات ولا جرائم وكل شيء كان مثالياً".. إبراهيموفيتش يشيد بتنظيم قطر لكأس العالم

أشاد المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان ومنتخب السويد، بدولة قطر ونجاحها في استضافة نهائيات كأس العالم 2022 بأحسن صورة ممكنة.



واستضافت قطر منافسات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم، على أراضيها في الفترة ما بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حتى 18 ديسمبر/كانون الأول، بنجاح منقطع النظير، باعتراف السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.



وتواجد إبراهيموفيتش في دولة قطر خلال فترة أيام المونديال، كما حضر المباراة النهائية لكأس العالم من مدرجات ملعب لوسيل.



ويبدو أن تواجد إبراهيموفيتش في قطر لم يرُق لبعض وسائل الإعلام السويدية، خصوصاً أن منتخبها لم يتأهل للبطولة بعد إقصائه من الملحق الأوروبي.



وظهر إبراهيموفيتش، العائد إلى صفوف منتخب السويد، في مؤتمر صحفي على هامش مباراة بلاده ضد بلجيكا، في افتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، حيث سُئل من أحد الصحفيين عن موقفه من تنظيم قطر للمونديال.



وقال إبراهيموفيتش: "بالفعل زرت قطر خلال كأس العالم، وفي الواقع ما حدث قبل وأثناء المونديال من انتقادات كان قاسياً".



وأضاف: "لقد قضيت أياماً رائعة هناك أنا وعائلتي، أؤكد لكم أن التنظيم كان رائعاً بشكل عام".



وزاد النجم السويدي: "كانت تجربة ممتازة بكل تفاصيلها، الرحلة والغذاء والسفر والتنقل داخل المدن، والحضور في المدرجات، كل شيء كان رائعاً، كل شيء".



وأكد: "دولة قطر قامت بتنظيم ناجح، لو سألتموني هل كان هناك مخدرات؟ سأجيب لا، هل هناك جرائم؟ بالتأكيد لا".



وختم تصريحاته بتوجيه جُمل صادمة للصحفي الذي سأله: "ربما كنت تنتظر مني إجابة غير هذه، لكنني قلت ما رأيته وما عشته في قطر بالفعل".



ويلعب منتخب السويد مباراتين في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات يورو 2024، حيث يواجه بلجيكا يوم 24 مارس/آذار 2023 على ملعب فريندز أرينا، ثم يستقبل أذربيجان على نفس الملعب يوم 27 من الشهر نفسه.



وسبق لإبراهيموفيتش أن ارتدى قميص منتخب السويد في 121 مباراة دولية، سجل خلالها 62 هدفاً، وقدم 25 تمريرة حاسمة.

(وكالات)



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