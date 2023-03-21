حمدالله نجم الجولة الـ21 بلا منازع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد عبدالرزاق حمدالله على نجومية الجولة الـ21 من دوري روشن للمحترفين بـ8.9 نقاط، ولا سيما أنه تميز في لقاء الاتحاد والفتح الذي انتهى بنتيجة 5-1 لصالح فريق الاتحاد الذي عزز صدارته بـ50 نقطة.

وحضر المهاجم الدولي المغربي في هذا اللقاء بإحرازه 3 أهداف، كان الهدف الأول في الدقيقة 7، ثم الثاني في الدقيقة 50 والثالث في الدقيقة 98. وبهذا يعتلي حمدالله قائمة هدافي دوري روشن للمحترفين بـ15 هدفا.

كما تخطى المغربي حمدالله عدد أهداف الهاتريك الذي سجلها في الدوري السعودي ليصل للرقم 9، إذ كان أكثر المهاجمين تسجيلا للهاتريك هو نجم فريق النادي الأهلي سابقا عمر السومة.

كما تميز المحترفان البرازيليان رومارينهو داسيلفا، وإيغور كورنادو، خلال هذا الموسم رغم تعرضهم لإصابات متكررة، إلا أنهما بقيادة المدرب نونو سانتو فقد ساهم رومارينهو في إحراز 14 هدفا خلال 23 لقاء، فيما ساهم كورنادو بإحراز 16 هدفا، أيضا خلال 23 لقاء.

من جهة أخرى، انتهى موسم مدافع الفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد مهند الشنقيطي، بعد إجرائه العملية في العضلة الضامة، وبدئه مراحل التأهيل، إذ إن حالته تحتاج إلى وقت يمتد إلى ما بعد نهاية موسم المسابقات السعودية. إلى ذلك، حرم المغربي مراد باتنا محترف الفتح، حارس الاتحاد البرازيلي مارسيلو جروهي من كسر رقمين قياسيين، خلال مواجهة الفريقين ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن للمحترفين.

وسجل باتنا هدفا في مرمى جروهي بالدقيقة 41 من المواجهة التي انتهت لصالح الاتحاد (5-1)، على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء.

وأجل باتنا كسر جروهي رقم أسطورة الحراسة السعودية محمد الدعيع، إذ يتساوى الثنائي في عدد مرات الخروج بشباك نظيفة في موسم واحد (14)، في موسم واحد بدوري المحترفين.

وأنهى باتنا صمود الحارس البرازيلي وهز شباكه بهدف، بعد أن حافظ على نظافتها في آخر 7 مواجهات متتالية لـ360 دقيقة. ويعود الهدف الأخير في مرمى جروهي إلى الجولة الـ13، وحمل توقيع مهاجم الباطن يوسف المزيريب، في المباراة التي كسبها الاتحاد (2-1).