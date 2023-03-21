شكرا لقرائتكم خبر الرابطة: الشباب وراء توحيد مباريات اليوم الأخير لدوري روشن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت «مكة» الأسباب التي جعلت رابطة دوري المحترفين بالاتحاد السعودي لكرة القدم تعمل على توحيد المواجهات التي طرفاها الفرق التي تتنافس على صدارة دوري روشن السعودي والتي يتصدرها فريق الاتحاد بـ50 نقطة وهي فرق: النصر والهلال والشباب، والتي جاءت في اليوم الأخير للجولة الـ21 التي اختتمت السبت الماضي، وطرحت تساؤلات عدة في الشارع الرياضي السعودي عن أسباب إقامة مباراة النصر وأبها والهلال والاتفاق والرائد والشباب عند تمام الساعة الـ8.30 مساء.

وأكدت مصادر رسمية مطلعة أن مباراتي قطبي الرياض كانت مجدولة مسبقة، فيما الشباب أجلت مواجهته المجدولة في وقت مسبق الخميس الماضي 48 ساعة كون الفريق مرتبط في منافسات بطولة الملك سلمان للأندية العربية التي تعادل فيها الفريق أمام نظيره القوة الجوية العراقي بالبصرة في لقاء الذهاب لمباريات الملحق العربي بهدف لمثله، حيث تم تقديم عرض لنادي الشباب بتقديم مواجهته للرابعة عصرا كي يتم إعطاء الجماهير الكروية والمحللين والبرامج فسحة من الوقت لمتابعة مباراتي المساء (النصر وأبها) و(الهلال والاتفاق) إلا أن الإدارة الشبابية رفضت طلب الرابطة وفضلت أن تقام المباراة مساء.

وبين المصدر أن رابطة دوري المحترفين بالاتحاد السعودي لكرة القدم تتجه إلى وضع الأسابيع المتبقية من منافسات دوري روشن السعودي بعد شهر رمضان المبارك في أوقات لا تتعارض مع دخول أوقات الصلوات في الملاعب المترامية الأطراف، حيث إن المباريات التي ستقام عصرا ستنطلق عند الساعة الرابعة عصرا، أما المباريات التي ستقام في المساء فستنطلق عند الساعة الـ 8.30 وستتغير مع ارتفاع درجة الحرارة ربما بفارق نصف ساعة عن ذلك الوقت للمباريات التي تقام في المساء.

يشار إلى أن شهر رمضان ستتوحد فيه مباريات الدوري، حيث ستقام في تمام الساعة الـ10 مساء.