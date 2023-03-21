الفيفا يهدد التعاون بحرمانه من اللاعبين 3 فترات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» نادي التعاون بعقوبة حرمانه من قيد لاعبين (سعوديين وأجانب) جدد قد تمتد إلى ثلاث فترات انتقالية إذا لم يتم سداد 400 ألف دولار، بالإضافة إلى 10% كفوائد بعد شكوى نادي الزمالك المصري ضده بخصوص صفقة اللاعب مصطفى فتحي، في غضون 45 يوما من الإخطار بهذا القرار.

جاء ذلك بعد صدور قرار غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قرارها بشأن شكوى نادي الزمالك المصري ضد نادي التعاون بخصوص صفقة اللاعب مصطفى فتحي، بعد أن تقدم الزمالك بشكوى رسمية في وقت سابق بسبب مستحقاته المتبقية والبالغة 400 ألف دولار في صفقة بيع مصطفى فتحي لنادي التعاون.

وأعلنت لجنة المنازعات بالفيفا قبول شكوى الزمالك ومطالبة التعاون بسداد 400 ألف دولار بالإضافة إلى 10% كفوائد. كما تقرر فرض غرامة إضافية على التعاون قدرها 40 ألف دولار ويجب دفعها في غضون 30 يوما من إخطار الاتحاد الدولي بالقرار الحالي.

يذكر أن مصطفى فتحي يلعب حاليا في صفوف بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادما من التعاون في الصيف الماضي بسبب التجنيد الإجباري للاعب الذي حرم التعاون من الاستفادة من خدماته هذا الموسم، مع أحقية بيراميدز تفعيل بند الشراء النهائي بعد نهاية عقد اللاعب في يونيو 2025. بعد أن مثل التعاون في 12 مباراة في الموسم الماضي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.

عقوبات التعاون المالية والإدارية:

