شكرا لقرائتكم خبر الفيفا يهدد التعاون بحرمانه من اللاعبين 3 فترات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء ذلك بعد صدور قرار غرفة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قرارها بشأن شكوى نادي الزمالك المصري ضد نادي التعاون بخصوص صفقة اللاعب مصطفى فتحي، بعد أن تقدم الزمالك بشكوى رسمية في وقت سابق بسبب مستحقاته المتبقية والبالغة 400 ألف دولار في صفقة بيع مصطفى فتحي لنادي التعاون.
وأعلنت لجنة المنازعات بالفيفا قبول شكوى الزمالك ومطالبة التعاون بسداد 400 ألف دولار بالإضافة إلى 10% كفوائد. كما تقرر فرض غرامة إضافية على التعاون قدرها 40 ألف دولار ويجب دفعها في غضون 30 يوما من إخطار الاتحاد الدولي بالقرار الحالي.
يذكر أن مصطفى فتحي يلعب حاليا في صفوف بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادما من التعاون في الصيف الماضي بسبب التجنيد الإجباري للاعب الذي حرم التعاون من الاستفادة من خدماته هذا الموسم، مع أحقية بيراميدز تفعيل بند الشراء النهائي بعد نهاية عقد اللاعب في يونيو 2025. بعد أن مثل التعاون في 12 مباراة في الموسم الماضي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.
عقوبات التعاون المالية والإدارية:
- 200 ألف دولار أمريكي كمبلغ مستحق، بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5٪ اعتبارا من 1 مارس 2022 حتى تاريخ السداد الفعلي.
- 200 ألف دولار أمريكي كمبلغ مستحق، بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5٪ اعتبارا من 1 أبريل 2022 حتى تاريخ السداد الفعلي.
- فرض غرامة مالية قدرها 40 ألف دولار أمريكي، تدفع في غضون 30 يوما من إخطار فيفا بالقرار الحالي.
- في حال لم يتم السداد الكامل للمبالغ المنصوص عليها في النقطة 2 (بما في ذلك جميع الفوائد المطبقة) في غضون 45 يوما من الإخطار بهذا القرار، فسيتم تطبيق العقوبات التالية:
- يمنع النادي من تسجيل أي لاعبين جدد، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، حتى يتم دفع المبلغ المستحق. يجب أن تصل المدة القصوى للحظر إلى ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية.
- يجب تقديم الموضوع الحالي عند الطلب إلى لجنة فيفا التأديبية في حالة عدم سداد كامل المبلغ (بما في ذلك جميع الفوائد المطبقة) بنهاية فترات التسجيل الثلاث الكاملة والمتتالية.
كانت هذه تفاصيل خبر الفيفا يهدد التعاون بحرمانه من اللاعبين 3 فترات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.