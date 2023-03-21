رينارد يستبعد العقيدي من معسكر الأخضر

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ميدانيا.. أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية متنوعة.
على صعيد متصل، اكتفى الثنائي سالم الدوسري، حسان التمبكتي بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي.
من جهة ثانية استبعد رينارد حارس نادي النصر نواف العقيدي، من المعسكر الإعدادي، وقرر الفرنسي ضم حارس الاتحاد أسامة المرمش إلى قائمة الأخضر.
من جهة أخرى، يواصل الأخضر تدريباته اليوم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.
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