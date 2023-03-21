رينارد يستبعد العقيدي من معسكر الأخضر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أمس الأول، في مقر المعسكر المقام في محافظة جدة خلال الفترة من (20 - 28) من شهر مارس الجاري، ويأتي المعسكر متزامنا مع أيام الفيفا في شهر مارس 2023. وسيخوض الأخضر خلال معسكره في جدة مباراتين وديتين، حيث سيواجه في المباراة الأولى منتخب فنزويلا يوم 24 مارس، وفي مباراته الثانية منتخب بوليفيا يوم 28 من الشهر ذاته. وستقام كلتا المباراتين على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

ميدانيا.. أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية متنوعة.

على صعيد متصل، اكتفى الثنائي سالم الدوسري، حسان التمبكتي بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي.

من جهة ثانية استبعد رينارد حارس نادي النصر نواف العقيدي، من المعسكر الإعدادي، وقرر الفرنسي ضم حارس الاتحاد أسامة المرمش إلى قائمة الأخضر.

من جهة أخرى، يواصل الأخضر تدريباته اليوم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.