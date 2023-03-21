أولمبي الأخضر يستعد لتصفيات آسيا في قطر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح المنتخب السعودي تحت 23 عاما لكرة القدم أمس تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في قطر، والممتد حتى الـ29 من شهر مارس الجاري، في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاما 2024.

وأجرى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية على ملاعب التدريب بجامعة قطر، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبقوا خلالها مرانا تكتيكيا تركز على البناء من الخلف، أعقبه العمل على الكرات الثابتة في النواحي الهجومية.

وتضم قائمة اللاعبين للمعسكر (26) لاعبا، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: عبدالرحمن الصانبي، محمد العبسي، أحمد الجبيع، حسين الصبياني، زياد الجري، معاذ فقيهي، محمد الخيبري، مشعل الصبياني، ريان حامد، سعد الموسى، يوسف حقوي، عبد العزيز الفرج، محمد أبوالشامات، زياد الجهني، عوض الناشري، باسل السيالي، فيصل الغامدي، صهيب الزيد، مصعب الجوير، أحمد الغامدي، محمد القحطاني، سعد الناصر، حسن العلي، فهد الزبيدي، محمد مران، عبدالله رديف.

يذكر أن بطولة الدوحة الدولية التي تتخلل المعسكر الإعدادي بقطر، تضم إلى جانب «الأخضر» منتخبات: قطر، الإمارات، الكويت، عمان، العراق، كوريا الجنوبية، قرغيزستان، تايلاند، وفيتنام.