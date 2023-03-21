جماهير الاتحاد تحافظ على صدارة المدرجات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حافظت جماهير الاتحاد على صدارة قائمة الأكثر حضورا على أرضها في منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وواصلت تفوقها على نظيراتها من جماهير أندية دوري المحترفين بحضورها المكثف في مباريات فريقها الأول لكرة القدم على أرضه خلال الجولات الـ21 من عمر المسابقة، والتي شهدت حضور 1.503.360 مشجعا ومشجعة، وفقا لما كشف عنه الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي في «تويتر» أمس.

وتصدرت جماهير النادي الغربي قائمة الحضور في الجولات الـ21 الماضية بفارق كبير عن أقرب منافسيها بأكثر من 150 ألف مشجع، فيما شهدت القائمة تراجعا كبيرا لجماهير الهلال التي احتلت المرتبة الخامسة في القائمة.

وحلت جماهير الاتحاد في صدارة القائمة بـ364.766 مشجعا في 10 مباريات أقيمت على ملعبه المعتمد من قبل رابطة دوري المحترفين ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الجوهرة المشعة.