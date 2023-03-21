آخر أخبار الزمالك.. تطورات أزمة إنهاء عقد فيريرا.. والمدرب الجديد

الشارقة - اميمة ياسر -

ما زالت أزمة إنهاء عقد البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تمثل "صداعًا" داخل مجلس إدارة القلعة البيضاء، خاصة وأن المدرب ما زال مصرًا على حصوله على الشرط الجزائي كاملا لفسخ تعاقده مع الفريق الأبيض.

وعاد الزمالك إلى التدريبات مساء الثلاثاء عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 3 أيام، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في بطولة كأس الرابطة.

وقاد مران الفريق أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي في ظل استقالة أسامة نبيه، ورحيل فيريرا.

وفي وقت سابق، اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك قرارا برحيل المدرب البرتغالي فيريرا عن الجهاز الفني، في ظل النتائج السيئة التي يقدمها الفريق في الوقت الحالي، وآخرها الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات.

ووفقا لموقع "إرم نيوز"، قال مصدر داخل نادي الزمالك إن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، عقد أكثر من جلسة خلال الأيام الماضية مع المدرب البرتغالي؛ لإقناعه بالرحيل وديًا، إلا أن فيريرا تمسك بحصوله على المستحقات المالية كاملة.

وأشار الموقع إلى ان فيريرا يتقاضى 175 ألف دولار شهريًا، وفي حالة فسخ التعاقد من حقه الحصول على 3 أشهر كشرط جزائي، بجانب مستحقاته المالية المتأخرة التي تقترب من 4 أشهر.

وأضاف المصدر أن الزمالك يعاني من عدم توافر "سيولة دولارية" وفشل المجلس حتى الآن في تدبير راتب المدرب والشرط الجزائي بالعملة الصعبة، وهو الأمر الذي يوضح عدم الإعلان بشكل رسمي عن الرحيل.

وواصل المصدر: "سيعقد أمير مرتضى جلسة أخرى مساء اليوم الثلاثاء مع المدرب البرتغالي، على أمل الوصول إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف، وفي حالة موافقة فيريرا على الرحيل بشكل ودي، سيتم عمل حفل تكريم يليق به".

وفي السياق ذاته، تحدث المصدر عن أزمة أخرى داخل أروقة القلعة البيضاء بسبب المدرب الجديد الذي سيخلف فيريرا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر ان مجلس الإدارة انقسم إلى قسمين: الأول؛ يقوده سليمان وهدان القائم بأعمال رئيس النادي، والذي يرغب في تعيين خالد جلال مديرًا فنيًا للفريق، بناء على رغبة مرتضى منصور رئيس الزمالك الذي يقضي حاليًا عقوبة الحبس.

القسم الثاني يقوده أمير مرتضى منصور وخالد لطيف، ويرغب في التعاقد مع مدرب أجنبي صاحب سيرة ذاتية قوية، خاصة وأن الموسم لم ينتهِ بعد، وما زالت هناك بطولات كأس مصر والسوبر المصري والبطولة العربية، ولذلك لا بد من التعاقد مع مدير فني أجنبي قوي.

واختتم المصدر بأن حسم أمر مدرب الزمالك الجديد سيكون خلال الأيام الأربعة المقبلة، بعد التشاور مع مرتضى منصور في محبسه، وإما النزول عند رغبته في تعيين خالد جلال، أو التعاقد مع مدرب أجنبي.

يشار إلى أن الزمالك سيواجه البنك الأهلي مساء يوم الأحد القادم، ضمن مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية.