شكرا لقرائتكم خبر عن تصميم فرعونى على حافلة منتخب مصر قبل مواجهة مالاوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم صور جديدة لحافلة لاعبى منتخب مصر عقب وضع بعض التصميمات الفرعونية استعدادا لنقل اللاعبين في التدريبات و المباريات خلال المرحلة المقبلة .

و تكتمل اليوم القوة الضاربة لمنتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا، استعدادا لمباراتي مالاوي يومي 24 و28 مارس الجاري في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بوصول جميع المحترفين، باستثناء إمام عاشور الذي ينضم بعد حفل زفافه اليوم.

ويصل لمعسكر المنتخب اليوم محمد صلاح وعمر مرموش، بعد انضمام أحمد حجازي وطارق حامد وكوكا، ويشارك محمد صلاح فى مران اليوم استعدادا لمواجهة مالاوى.

وضمت قائمة منتخب مصر 24 لاعباً هم حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، خط الدفاع: محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، أحمد عبد القادر ، خط الهجوم: مصطفي محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا، محمد صلاح، عمر مرموش.