شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كواليس استعداد إمام عاشور لحفل زفافه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد إمام عاشور لاعب منتخب مصر وميتلاند الدنماركي، لإقامة حفل زفافه بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وجاءت آخر كواليس استعداد اللاعب بالتصوير مع زملائه وأصدقائه المقربين خلال تواجده فى غرفة التجهيزات الأخيرة.

يُقيم بعد قليل، إمام عاشور لاعب ميتيلاند الدنماركي الحالى والزمالك السابق، حفل زفافه فى أحد فنادق القاهرة، بعد احتفاله بالأمس فى مسقط رأسه بمدينة السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، وسط الأهل والأقارب، والأصدقاء بيوم الحنة.

وحصل إمام عاشور على إذن من الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا من أجل إقامة حفل زفافه، قبل الانضمام لمعسكر الفراعنة استعدادًا لمباراتي مالاوي فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية فى كوت ديفوار 2024.

وانطلق المعسكر أمس الإثنين، واستقبل روى فيتوريا اللاعبين المتواجدين فى القائمة، على أن ينضم إمام عاشور للمعسكر عقب الاحتفال بزفافه.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة مالاوي يومي 24 و28 مارس الجاري فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.