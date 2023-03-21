شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرفض إقامة مباريات ودية خلال فترة توقف الدورى ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر فكرة إقامة مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري الحالية بسبب إرتباطات المنتخبين الأول والأولمبي ، ويرى الجهاز الفني للأهلي أن الفريق يفقد عدد كبير من لاعبيه بسبب مباريات الأجندة الدولية لذا ليس منطقياً خوض وديات بدون هذا العدد الكبير من اللاعبين ، وأستقر الجهاز الفني على الاكتفاء بالتدريبات اليومية على ملعب التتش استعداداً للإرتباطات المقبلة أفريقياً ومحلياً.

و تلقى كلٌّ من الجنوب إفريقي بيرسي تاو والمالي أليو ديانج والتونسي علي معلول استدعاءات للانضمام لمنتخبات بلادهم، إضافة إلى انضمام «7 لاعبين» ؛ (محمد الشناوي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد عبد القادر - محمود كهربا) إلى معسكر المنتخب الأول ، كما ينضم الرباعي حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل إلى صفوف المنتخب الأولمبي.

وحصل فريق الكرة بالأهلي على راحة بعد العودة من الكاميرون السبت الماضي حيث خاض الفريق مباراة القطن بدوري الأبطال وفاز فيها برباعية نظيفة وهو الفوز الذي حافظ على حظوظ الفريق في التأهل لنصف نهائي البطولة خاصة بعد تعادل الهلال السوداني بملعبه مع صن داونز الجنوب أفريقي.

على صعيد أخر ، حرص الجهاز الطبى للأهلى بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة على التواصل مع نظيره فى المنتخب الوطنى الأول، للتنسيق بشأن بعض لاعبى الأهلى، الذين عانوا من إصابات مختلفة قبل انضمامهم للمنتخب الوطنى مؤخراً.

وضم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالى روى فيتوريا سبعة لاعبين من الأهلى لمعسكر المنتخب الحالى، الذى يتخلله مباراتان أمام مالاوى يومى 24 و28 مارس الجارى فى الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

واللاعبون السبعة هم : محمد الشناوى ومحمد هانى ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وحمدى فتحى وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا.

وعانى أكثر من لاعب فى الأهلى من إصابات بسيطة في مباراة القطن الأخيرة بالكاميرون فى دورى الأبطال التى فاز فيها الأحمر برباعية نظيفة، حيث أكد الدكتور أحمد أبو عبلة أن محمد الشناوي شعر بآلام في العضلة الأمامية قبل نهاية الشوط الأول من المباراة، وأن الفحص المبدئي مطمئن للغاية، خاصة أن الجهاز الطبى فضل استبداله لتجنب تفاقم الإصابة .

وأشار طبيب الأهلى إلى أن كهربا تعرض لكدمة شديدة فى فروة الرأس بالشوط الأول، وأن الجهاز الطبى حرص على خضوعه لفحوصات سريعة، قبل أن يتأكد من قدرته على استكمال المباراة.

وتواصل طبيب الأهلى مع نظيره فى المنتخب لمتابعة موقف الشناوى وكهربا من تدريبات المنتخب الوطنى الحالية، وتأكد جاهزية الثنائى للمشاركة فى التدريبات الجماعية والمباريات المقبلة للفراعنة.