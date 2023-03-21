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سيراميكا يتأهل الى دور الـ8 بكأس الرابطة و ينتظر الفائز من الزمالك و البنك الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق سيراميكا الى دور الثمانية من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عقب الفوز على سموحة بركلات الجزاء بنتيجة 5/3 حيث أنتهى الوقت الاصلى بينهم بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق في اللقاء الذى جمع بينهم منذ قليل على ستاد المقاولون العرب ضمن مباريات دور الـ16 .

و كان تقدم فريق سيراميكا عن طريق محمد إبراهيم من ركلة جزاء في الدقيقة 5، بينما أدرك التعادل لفريق سموحة بركات حجاج في الدقيقة 15 .

و يلاقى فريق سيراميكا الفائز من مواجهة الزمالك و البنك الاهلى في دور الثمانية .

وجاء تشكيل فريق سيراميكا بقيادة التونسى معين الشعبانى كالتالى :

 حراسة المرمى .. عامر عامر .  

خط الدفاع .. محمد شكري ، رجب نبيل ، سيف تقا ، أحمد هاني .  

خط الوسط .. محمد ابراهيم ، محمد عادل ،  محمد كناريا ،  محمود زلاكة ، ميدو جابر .

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

بينما جاء تشكيل فريق سموحة بقيادة أحمد سامى كالتالى :

حراسة المرمى .. الهاني سليمان .

خط الدفاع .. أحمد جمال ، بركات حجاج ، أحمد حكم ، شريف رضا .

خط الوسط .. زياد طارق ، أحمد مصطفى ، محمد عصام ، محمود حليمو ، مالك بعبوي .

الهجوم .. حسام حسن .

 

 

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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