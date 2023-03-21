شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا و سموحة يلجآن لركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 فى كأس الرابطة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الايجابى بهدف لكل فريق المباراة بين فريقى سيراميكا و سموحة في اللقاء الذى جمع الفريقين حاليا على ستاد المقاولون العرب ضمن مباريات دور الـ16 من عمر مسابقة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة و ليلجأ الفريقان إلي ركلات الجزاء لحسم المتأهل إلى دور الثمانية.

و كان تقدم فريق سيراميكا عن طريق محمد إبراهيم من ركلة جزاء في الدقيقة 5 بينما ادراك التعادل لفريق سموحة بركات حجاج في الدقيقة 15 .

وجاء تشكيل فريق سيراميكا بقيادة التونسى معين الشعبانى كالتالى :

حراسة المرمى .. عامر عامر .

خط الدفاع .. محمد شكري ، رجب نبيل ، سيف تقا ، أحمد هاني .

خط الوسط .. محمد ابراهيم ، محمد عادل ، محمد كناريا ، محمود زلاكة ، ميدو جابر .

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

بينما جاء تشكيل فريق سموحة بقيادة أحمد سامى كالتالى :

حراسة المرمى .. الهاني سليمان .

خط الدفاع .. أحمد جمال ، بركات حجاج ، أحمد حكم ، شريف رضا .

خط الوسط .. زياد طارق ، أحمد مصطفى ، محمد عصام ، محمود حليمو ، مالك بعبوي .

الهجوم .. حسام حسن .